  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Виталий Сачко уступил в четвертьфинале турнира в Австрии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий Сачко уступил в четвертьфинале турнира в Австрии

Теннис
(1 голосов)

Украинец не смог выйти в полуфинал

Виталий Сачко уступил в четвертьфинале турнира в Австрии

Фото: tennis.ua

Новина українською

Первая ракетка Украины Виталий Сачко не смог выйти в следующий раунд соревнований челленджера в австрийском Бад Вальтерсдорфе.

В четвертьфинальном матче он уступил Деннису Новаку.

При счете 4:3 украинец отдал еще гейм на своей подаче и не смог отыграться. Во второй партии Сачко повел 2:0, но перевернуть ход игры в свою пользу не смог.

ATP Challenger-125. Австрия. Четвертьфинал

Деннис Новак (Австрия) – Виталий Сачко (Украина) – 6:4, 6:4

По теме
yellow-arrow
Ига Швёнтек: Олимпийские игры у меня в приоритете
yellow-arrow
Катарина Завацкая в решающем сете уступила 71-й ракетке мира
yellow-arrow
Надаль: Хотел бы сыграть в паре с Алькарасом на Олимпиаде
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Сачко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде