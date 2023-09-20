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Виталий Сачко уступил в четвертьфинале турнира в Австрии
Украинец не смог выйти в полуфинал
Фото: tennis.ua
Первая ракетка Украины Виталий Сачко не смог выйти в следующий раунд соревнований челленджера в австрийском Бад Вальтерсдорфе.
В четвертьфинальном матче он уступил Деннису Новаку.
При счете 4:3 украинец отдал еще гейм на своей подаче и не смог отыграться. Во второй партии Сачко повел 2:0, но перевернуть ход игры в свою пользу не смог.
ATP Challenger-125. Австрия. Четвертьфинал
Деннис Новак (Австрия) – Виталий Сачко (Украина) – 6:4, 6:4
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