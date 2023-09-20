Виталий Сачко уступил в четвертьфинале турнира в Австрии

Первая ракетка Украины Виталий Сачко не смог выйти в следующий раунд соревнований челленджера в австрийском Бад Вальтерсдорфе.

В четвертьфинальном матче он уступил Деннису Новаку.

При счете 4:3 украинец отдал еще гейм на своей подаче и не смог отыграться. Во второй партии Сачко повел 2:0, но перевернуть ход игры в свою пользу не смог.

ATP Challenger-125. Австрия. Четвертьфинал

Деннис Новак (Австрия) – Виталий Сачко (Украина) – 6:4, 6:4