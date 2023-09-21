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Джокович высказался о ставках в АТР

Теннис
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Серб рассказал, что в теннисе эта тема часто оговаривается

Джокович высказался о ставках в АТР

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в очередной раз критически высказался о работе руководства ATP.

"Ставки легализованы. Они работают, букмекерские конторы зарабатывают на теннисе сотни миллионов долларов, а, возможно, и миллиарды. Это очень серьёзная тема. Многие заинтересованные стороны в теннисном сообществе извлекают из этого выгоду, а игроки получают какие-то крошки — или вообще ничего. Проведя в совете игроков ATP почти десять лет, я знаю, что эта тема часто затрагивалась в обсуждениях. Это справедливо, верно? Мы должны бороться за то, чтобы наш спорт оставался чистым.

Необходимо быть уверенными, что игроки не жульничают и не делают ставок, не ставят под угрозу турниры и так далее. Конечно, я поддерживаю это, но в то же время это своего рода психологическая игра. ATP делает на этом акцент и на самом деле не говорит о главной проблеме, о который мы, игроки, должны знать", — приводит слова Джоковича The Tennis Later со ссылкой на видео от PTPA

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В статье: Новак Джокович
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