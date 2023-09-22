Федерер: Мне немного жаль, что в последние пару лет я не смог сыграть с Алькарасом

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о современном теннисе.

"Конечно, в теннисе, как и всегда, много всего происходит. Рекорды всегда будут падать. И истории всегда переписываются. Например, US Open ознаменовался великолепным рекордом Новака Джоковича.

Конечно же, я был очень рад победе Кори Гауфф. Знаю её с пяти лет, когда она была ещё совсем маленькой. Также у нас появилась новая первая ракетка мира, а Алькарас выиграл Уимблдон. Действительно, очевиден приход нового поколения. Мне немного жаль, что в последние пару лет я не смог сыграть с некоторыми из них – Руне, Синнер, Алькарас.

Думаю, всё, что происходит, это здорово. Я до сих пор очень и очень внимательно слежу за этим. Новые игроки – очень яркие индивидуальности, и уровень тенниса по-прежнему держится высоко, мне приятно это отмечать", — приводит слова Федерера Eurosport.