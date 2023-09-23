Украинка Байндль сыграет на турнире WTA 250 в Китае

Украинская теннисистка Катерина Байндль (WTA №86) выступит на турнире серии WTA 250 в китайском Нинбо. Соревнования пройдут на хардовом покрытии.

Первый поединок наша соотечественница сыграет против местной спортсменки Юань Юэ (WTA №137). В этом сезоне теннисистки уже играли между собой на турнире WTA 125 в Стэнфорде (США). Тогда победу праздновала представительница Китая.

Если Екатерина выигрывает матч первого круга, во втором поединке она сыграет против Лучии Брондзетти или победительницы одного из квалификационных матчей.