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Украинка Байндль сыграет на турнире WTA 250 в Китае

Теннис
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Пожелаем ей удачи

Украинка Байндль сыграет на турнире WTA 250 в Китае

Getty Images_

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Катерина Байндль (WTA №86) выступит на турнире серии WTA 250 в китайском Нинбо. Соревнования пройдут на хардовом покрытии.

Первый поединок наша соотечественница сыграет против местной спортсменки Юань Юэ (WTA №137). В этом сезоне теннисистки уже играли между собой на турнире WTA 125 в Стэнфорде (США). Тогда победу праздновала представительница Китая.

Если Екатерина выигрывает матч первого круга, во втором поединке она сыграет против Лучии Брондзетти или победительницы одного из квалификационных матчей.

Напомним, что ранее Кэй Нисикори снялся с мастерса в Шанхае.

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В статье: Катерина Байндл
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