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Калинина и Костюк сыграют на турнире WTA 1000 в Токио

Теннис
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Калинина и Костюк сыграют на турнире WTA 1000 в Токио

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинские теннисистки Ангелина Калинина (WTA №28) и Марта Костюк (WTA №42) сыграют на турнире серии WTA 1000 в японском Токио.

В первом круге соревнований вторая ракетка нашей страны сыграет против американки Эшлин Крюгер (WTA №73). Это будет первая очная встреча между спортсменками. В случае успеха, во втором раунде турнира Ангелина сыграет против француженки Каролин Гарсии (WTA №11).

Костюк в стартовом поединке сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной (WTA №13). Последний раз спортсменки встречались в 2021 году на турнире в Бирмингеме. Тогда успех был на стороне Касаткиной. В очных противостояниях счет 2-1 в пользу украинки.

Соревнования пройдут с 25 сентября по 1 октября в Токио.

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В статье: Марта Костюк Ангелина Калинина
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