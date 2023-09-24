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Саккари выиграла престижный тысяник в Гвадалахаре

Теннис
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Историческая победа для греческой теннисистки

Саккари выиграла престижный тысяник в Гвадалахаре

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Греческая теннисистка, девятая ракетка мира Мария Саккари выиграла турнир серии WTA 1000 в мексиканской Гвадалахаре. В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела представительницу США Кэролайн Доулхайд (WTA №111).

Счет матча 2-0 (7-5; 6-3) в пользу триумфаторки соревнований, в активе которой 3 подачи на вылет, 9 подряд выигранных очков, 4 из 11 использованных брейков, 1 из 2 отыгранный брейк и 4 двойные ошибки.

Путь к финалу:

R2: Сторм Хантер (Австралия) 6:2, 6:4;

R3: Камилла Джорджи (Италия) 6:2, 6:2;

QF: Эмилиана Аранго (Колумбия) 6:3, 6:4;

SF: Каролин Гарсия (Франция) 6:3, 6:0;

Этот титул стал вторым для Саккара в профессиональной карьере (WTA 250, Рабат, 2019). Всего греческая спортсменка сыграла 9 финалов. Благодаря победе Мария заработала 900 рейтинговых очков, и уже в понедельник 25 сентября поднимется на шестую позицию мирового рейтинга.

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В статье: Мария Саккари
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