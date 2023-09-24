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Володько проиграла в финале квалификации Нинбо

Теннис
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Украинка не сыграет в основной сетке

Володько проиграла в финале квалификации Нинбо

j48tennis.net

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Катерина Володько (WTA №253) проиграла финальный поединок квалификации турнира серии WTA 250 в китайском Нинбо.

Наша спортсменка уступила представительнице Германии Анне-Лене Фридзам (WTA №114). Счет поединка 2-0 (6-4; 6-4) в пользу участницы основной сетки соревнований, на счету которой 3 подачи на вылет, 11 подряд выигранных очков, 4 из 9 использованных брейков и 1 двойная ошибка.

Это третья очная встреча для спортсменок. Несмотря на проигрыш, украинка пока лидирует в серии 2-1.

Напомним, что ранее Мария Саккари выиграла тысячник в Гвадалахаре.

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