Володько проиграла в финале квалификации Нинбо

Украинская теннисистка Катерина Володько (WTA №253) проиграла финальный поединок квалификации турнира серии WTA 250 в китайском Нинбо.

Наша спортсменка уступила представительнице Германии Анне-Лене Фридзам (WTA №114). Счет поединка 2-0 (6-4; 6-4) в пользу участницы основной сетки соревнований, на счету которой 3 подачи на вылет, 11 подряд выигранных очков, 4 из 9 использованных брейков и 1 двойная ошибка.

Это третья очная встреча для спортсменок. Несмотря на проигрыш, украинка пока лидирует в серии 2-1.