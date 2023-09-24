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Цуренко: В освобожденном украинском Крыму должна быть тренировочная база

Теннис
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Цуренко: В освобожденном украинском Крыму должна быть тренировочная база

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о своем видении развития теннисной инфраструктуры в нашем государстве. Ее слова цитирует Спорт-Экспресс Украина:

– Но ведь война когда-нибудь закончится, и что тогда нужно в первую очередь делать с теннисом?

‒ В будущем следует заняться строительством целостной тренировочной системы в Украине. Она очень сложна в теннисе. В частности, включает в себя игроков и тренеров по теннису, фитнес-наставников. Еще есть физиотерапевты, понимающие, как восстанавливать теннисистов. Психотерапевты сегодня также необходимы. Потому что психологическое здоровье теннисиста очень важно.

В Украине должно быть большое количество кортов. И не просто кортов, а тренировочных баз. Моя мечта – чтобы во всех крупных городах были теннисные центры. И в освобожденном украинском Крыму должна быть такая тренировочная база. Чтобы наши теннисисты, которым нужна подготовка зимой, не выезжали для этого за границу. Чтобы можно было подготовиться в горах, у моря, потому что Крым – это идеальное место.

Но сначала нужно войну выиграть! А дальше, как и все остальное в нашей стране, начать восстанавливать и теннисные объекты – сказала она.

Напомним, ранее украинка Володько проиграла в финале квалификации Нинбо.

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В статье: Леся Цуренко
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