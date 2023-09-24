Ястремская показала фото своего второго дома

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими подписчиками новым фото. Наша спортсменка сейчас отдыхает на лазурном побережье Франции, который, судя по подписи, стал ее вторым домом. Соответствующий снимок Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Что-то вроде второго дома"