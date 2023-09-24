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Ястремская показала фото своего второго дома

Теннис
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Ястремская показала фото своего второго дома

Фото: Tennis.bg

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими подписчиками новым фото. Наша спортсменка сейчас отдыхает на лазурном побережье Франции, который, судя по подписи, стал ее вторым домом. Соответствующий снимок Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Что-то вроде второго дома"

Ястремская показала фото своего второго дома - изображение 1

Напомним, ранее Леся Цуренко рассказала о развитии тенниса в Украине.

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В статье: Даяна Ястремская
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