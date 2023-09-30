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Байндль сыграет в основной сетке тысячника в Пекине
Удачи Катерине
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Катерина Байндль (WTA №88) вышла в основную сетку турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай).
В финальном поединке квалификации наша спортсменка победила представительницу Бельгии Янину Викмайер (WTA №78). Счет встречи 2-0 (6-3; 7-5) в пользу украинки, в активе которой 3 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 3 из 7 использованных брейков, 5 из 6 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.
Таким образом Байндль станет четвертой украинкой, которая сыграет в основе Пекина. Также нашу страну будут представлять Марта Костюк, Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Соперница Екатерины в первом круге пока не известна.
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