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Костюк вышла во второй круг турнира в Пекине
Удачи, Марта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №45) успешно стартовала на турнире серии WTA 1000 в Пекине (Китай). В первом поединке на соревнованиях наша спортсменка одолела представительницу Италии Элизабетту Коччаретто (WTA №32).
Счет матча 2-1 (1-6; 6-3; 6-4) в пользу Костюк, на счету которой 0 подач на вылет, 6 подряд выигранных очков, 6 из 9 использованных брейков, 4 из 10 отыгранных брейков и 9 двойных ошибок .
В следующем раунде соревнований Марта сыграет против победительницы матча Оон Жабер/победительница квалификации.
Напомним, что ранее украинка Байндль
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