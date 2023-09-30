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Костюк вышла во второй круг турнира в Пекине

Теннис
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Удачи, Марта

Костюк вышла во второй круг турнира в Пекине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №45) успешно стартовала на турнире серии WTA 1000 в Пекине (Китай). В первом поединке на соревнованиях наша спортсменка одолела представительницу Италии Элизабетту Коччаретто (WTA №32).

Счет матча 2-1 (1-6; 6-3; 6-4) в пользу Костюк, на счету которой 0 подач на вылет, 6 подряд выигранных очков, 6 из 9 использованных брейков, 4 из 10 отыгранных брейков и 9 двойных ошибок .

В следующем раунде соревнований Марта сыграет против победительницы матча Оон Жабер/победительница квалификации.

Напомним, что ранее украинка Байндль вышла в основную сетку турнира в Пекине.

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В статье: Марта Костюк
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