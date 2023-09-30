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Жабер берет титул на турнире WTA 250 в китайском Нинбо
Второй титул в сезоне
Фото: Getty Images
Седьмая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер выиграла турнир серии WTA 250 в китайском Нинбо. В решающем матче за главный титул соревнований она одолела россиянку Диану Шнайдер (WTA №85).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-1) в пользу триумфаторки соревнований, в активе которой 3 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 10 использованных брейков, 3 из 3 отыгранных брейков и 1 двойная ошибка.
Путь к победе:
1/16: Диан Парри 7:6, 7:5;
1/8: Тамара Корпач 6:3, 6:2;
1/4: Вера Звонарёва 7:5, 4:6, 6:1;
1/2: Надя Подороска 6:3, 1:6, 6:2.
В этом сезоне Жабер выиграла турнир WTA 500 в американском Чарльстоне. Всего в карьере спортсменки уже пять титулов.
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