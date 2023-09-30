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Байндль получила соперницу в первом круге Пекина

Теннис
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Будет нелегко

Байндль получила соперницу в первом круге Пекина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Катерина Байндль (WTA №88) получила соперницу по первому кругу турнира серии WTA 1000 в китайском Пекине.

После успешного преодоления квалификации наша спортсменка стартует на соревнованиях в основной сетке поединком против десятой ракетки планеты, представительницы Франции Каролин Гарсии.

Отметим, что для Байндль этот матч будет 11-м против представительницы ТОП 10 мирового рейтинга. Пока у нашей спортсменки всего две победы (2018, Елена Остапенко, Ролан Гаррос; 2019, Каролина Плишкова, Мадрид).

Напомним, что ранее Марта Костюк успешно стартовала на турнире в Пекине.

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В статье: Катерина Байндл
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