Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Байндль получила соперницу в первом круге Пекина
Будет нелегко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Катерина Байндль (WTA №88) получила соперницу по первому кругу турнира серии WTA 1000 в китайском Пекине.
После
Отметим, что для Байндль этот матч будет 11-м против представительницы ТОП 10 мирового рейтинга. Пока у нашей спортсменки всего две победы (2018, Елена Остапенко, Ролан Гаррос; 2019, Каролина Плишкова, Мадрид).
Напомним, что ранее Марта Костюк
Популярное сейчас
- Контракт Салаха с Ливерпулем позволяет ему зарабатывать миллион в неделю
- ВМС и ГУР освободили двух украинских десантников, которые скрывались на оккупированной территории с начала войны
- Тренер Бенфики: Трубин продемонстрировал уверенность, концентрацию и дисциплину
- Байндль сыграет в основной сетке тысячника в Пекине
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО