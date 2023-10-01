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Украинка Калинина сенсационно победила чемпионку Уимблдона на старте турнира в Пекине

Теннис
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Великолепная игра от Ангелины

Украинка Калинина сенсационно победила чемпионку Уимблдона на старте турнира в Пекине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №28) с победы стартовала на турнире серии WTA 1000 в китайском Пекине. В первом поединке наша спортсменка одолела восьмую ракетку мира, чемпионку Уимблдона 2023 Маркету Вондрушову.

Счет матча 2-1 (1-6; 6-4; 6-1) в пользу Ангелины, в активе которой 2 подачи на вылет, 21 винер, 5 из 7 использованных брейков, 6 из 10 отыгранных брейков, 30 невынужденных и 7 двойных ошибок.

Этот матч был третьим очным для двух теннисисток, теперь счет 2-1 в пользу украинки. Третий раз в карьере (и впервые в сезоне) Ангелина победила соперницу из ТОП 10 мирового рейтинга.

В следующем раунде соревнований Калинина сыграет против австралийки Дарьи Севилл (WTA №248).

Напомним, ранее Марта Костюк с победы стартовала в Пекине.

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В статье: Ангелина Калинина
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