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Киченок вышла во второй круг парного турнира в Пекине

Теннис
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Киченок вышла во второй круг парного турнира в Пекине

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде турнира серии WTA 1000 в китайском Пекине. Наша спортсменка в дуэте с румынкой Моникой Никулеску в стартовом матче на соревнованиях одолели представительниц Японии Шуко Аояма/Эна Шибахара.

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-3) в пользу участниц второго круга турнира, в активе которых 1 подача на вылет, 4 подачи на вылет, 4 из 9 использованных брейков, 1 из 2 отыгранный брейк и 1 двойная ошибка.

В следующем раунде соревнований украинско-румынская пара сыграет против победительниц встречи Данилина/Панова – Хаддад Мая/Кудерметова.

Напомним, что ранее Калинина успешно стартовала на турнире в Пекине.

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В статье: Надежда Киченок
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