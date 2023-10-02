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Рейтинг WTA. Костюк и Цуренко поднялись на одну строчку, Байндл потеряла позиции
Результаты обновленного рейтинга WTA
Getty Images_
Стал известен обновленный рейтинг WTA (Женская теннисная ассоциация).
Украинские теннисистки Элина Свитолина (WTA 24) и Ангелина Калинина (WTA 28) остались на своих местах. Марта Костюк (WTA 44) и Леся Цуренко (WTA 49) улучшили свои результаты и поднялись на одну ступеньку. Еще одна украинка Екатерина Байндл опустилась на 89-ю строчку (-1) одиночного рейтинга, а Даяна Ястремская (WTA 100) замкнула топ-100.
Рейтинг WTA:
1. Арина Сабаленко (-) — 9266
2. Ига Швёнтек (Польша) — 8195
3. Коко Гауфф (США) — 6165
4. Джессика Пегула (США) — 5955
5. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5665
6. Мария Саккари (Греция) — 4365
7. Онс Жабер (Тунис) — 4145
8. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830
9. Каролина Мухова (Чехия) — 3718
10. Каролин Гарсия (Франция) — 3335
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