Ига Швёнтек с победы стартовала на турнире WTA-1000 в Пекине

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо (55-я в рейтинге WTA).

WTA-1000. Пекин

Ига Швёнтек - Сара Соррибес-Тормо 6:4, 6:3

Матч продлился 1 час 33 минуты. Швёнтек сделала одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Соррибес-Тормо один эйс, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований Швёнтек встретится с 47-й ракеткой мира представительницей Франции Варварой Грачёвой.