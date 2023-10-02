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Ига Швёнтек с победы стартовала на турнире WTA-1000 в Пекине
Польская теннисистка не упускает шанса подняться на вершину рейтинга
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо (55-я в рейтинге WTA).
WTA-1000. Пекин
Ига Швёнтек - Сара Соррибес-Тормо 6:4, 6:3
Матч продлился 1 час 33 минуты. Швёнтек сделала одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Соррибес-Тормо один эйс, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде соревнований Швёнтек встретится с 47-й ракеткой мира представительницей Франции Варварой Грачёвой.
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