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Ига Швёнтек с победы стартовала на турнире WTA-1000 в Пекине

Теннис
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Польская теннисистка не упускает шанса подняться на вершину рейтинга

Ига Швёнтек с победы стартовала на турнире WTA-1000 в Пекине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо (55-я в рейтинге WTA).

WTA-1000. Пекин

Ига Швёнтек - Сара Соррибес-Тормо 6:4, 6:3

Матч продлился 1 час 33 минуты. Швёнтек сделала одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Соррибес-Тормо один эйс, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде соревнований Швёнтек встретится с 47-й ракеткой мира представительницей Франции Варварой Грачёвой.

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В статье: Ига Швёнтек
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