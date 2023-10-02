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Карлос Алькарас обыграл Каспера Рууда в четвертьфинале турнира в Пекине

Теннис
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Испанец продолжает доминировать

Карлос Алькарас обыграл Каспера Рууда в четвертьфинале турнира в Пекине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В четвертьфинале хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай) вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над представителем Норвегии Каспером Руудом (9-й в рейтинге ATP).

ATP-500. Пекин

Карлос Алькарас — Каспером Рууд 6:4, 6:2

Матч продлился 1 час 45 минут. Алькарас шесть раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 15 заработанных.

На счету Рууда один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

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В статье: Карлос Алькарас
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