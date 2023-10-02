Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карлос Алькарас обыграл Каспера Рууда в четвертьфинале турнира в Пекине
Испанец продолжает доминировать
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В четвертьфинале хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай) вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над представителем Норвегии Каспером Руудом (9-й в рейтинге ATP).
ATP-500. Пекин
Карлос Алькарас — Каспером Рууд 6:4, 6:2
Матч продлился 1 час 45 минут. Алькарас шесть раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 15 заработанных.
На счету Рууда один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Популярное сейчас
- Илон Маск высмеял Зеленского и призывы о военной помощи Украине. Киевское Динамо ответило американцу
- Ударные дроны атаковали российский авиазавод, где производили ракеты Х-59 - ГУР
- Почеттино высказался об особенностях работы с Михаилом Мудриком
- Рейтинг WTA. Костюк и Цуренко поднялись на одну строчку, Байндл потеряла позиции
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО