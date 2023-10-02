Пекин. Людмила Киченок покидает парный турнир

Украинская теннисистка Людмила Киченок и латвийская теннисистка Елена Остапенко покидают парный турнир в Пекине.

В матче первого круга украинско-латвийская пара завершила выступление на турнире WTA 1000 в Китае.

Пекин, Китай. Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Ван Сиюй/Юань Юэ (Китай) 1:6, 3:6

Теннисистки провели на корте чуть больше часа. По ходу встречи Киченок и Остапенко не смогли сделать ни одного брейка и проиграли четыре гейма на своих подачах.

В следующем круге Ван Сиюй и Юань Юэ сыграют с Марие Боузковой из Чехии и Сарой Соррібес-Тормо.