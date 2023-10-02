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Пекин. Людмила Киченок покидает парный турнир

Теннис
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Украинка в паре с Остапенко проиграли в стартовом круге

Пекин. Людмила Киченок покидает парный турнир

Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок и латвийская теннисистка Елена Остапенко покидают парный турнир в Пекине.

В матче первого круга украинско-латвийская пара завершила выступление на турнире WTA 1000 в Китае.

Пекин, Китай. Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Ван Сиюй/Юань Юэ (Китай) 1:6, 3:6

Теннисистки провели на корте чуть больше часа. По ходу встречи Киченок и Остапенко не смогли сделать ни одного брейка и проиграли четыре гейма на своих подачах.

В следующем круге Ван Сиюй и Юань Юэ сыграют с Марие Боузковой из Чехии и Сарой Соррібес-Тормо.

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В статье: Людмила Киченок
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