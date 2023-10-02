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Пекин. Людмила Киченок покидает парный турнир
Украинка в паре с Остапенко проиграли в стартовом круге
Украинская теннисистка Людмила Киченок и латвийская теннисистка Елена Остапенко покидают парный турнир в Пекине.
В матче первого круга украинско-латвийская пара завершила выступление на турнире WTA 1000 в Китае.
Пекин, Китай. Первый круг
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Ван Сиюй/Юань Юэ (Китай) 1:6, 3:6
Теннисистки провели на корте чуть больше часа. По ходу встречи Киченок и Остапенко не смогли сделать ни одного брейка и проиграли четыре гейма на своих подачах.
В следующем круге Ван Сиюй и Юань Юэ сыграют с Марие Боузковой из Чехии и Сарой Соррібес-Тормо.
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