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Карлос Алькарас: Я очень доволен своим уровнем тенниса

Теннис
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Испанский теннисист высказался о матче с Каспером Руудом

Карлос Алькарас: Я очень доволен своим уровнем тенниса

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас прокомментировал свою игру в четвертьфинальном поединке с норвежцем Каспером Руудом (9-е место в рейтинге АТР) в рамках турнира АТР-500 в Пекине.

"‎Я очень счастлив. Победить такого игрока, как Каспер, в двух сетах — это очень достойно. Это значит, что ты играешь хорошо. Это действительно тяжело, длинные розыгрыши в начале матча, но я очень доволен уровнем своего тенниса. Я смог найти выход из ситуаци в начале первого сета. Такие матчи придают дополнительную уверенность"‎, — сказал Алькарас в послематчевом интервью.

Карлос Алькарас обыграл Рууда в двух сетах со счётом 6:4, 6:2.

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В статье: Карлос Алькарас
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