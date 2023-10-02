Карлос Алькарас: Я очень доволен своим уровнем тенниса

Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас прокомментировал свою игру в четвертьфинальном поединке с норвежцем Каспером Руудом (9-е место в рейтинге АТР) в рамках турнира АТР-500 в Пекине.

"‎Я очень счастлив. Победить такого игрока, как Каспер, в двух сетах — это очень достойно. Это значит, что ты играешь хорошо. Это действительно тяжело, длинные розыгрыши в начале матча, но я очень доволен уровнем своего тенниса. Я смог найти выход из ситуаци в начале первого сета. Такие матчи придают дополнительную уверенность"‎, — сказал Алькарас в послематчевом интервью.

Карлос Алькарас обыграл Рууда в двух сетах со счётом 6:4, 6:2.