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Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Пекине
Итальянский теннисист сыграет в 1/2 финала
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Седьмая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), который продлится до 4 октября.
В четвертьфинальном поединке Синнер обыграл бывшую третью ракетку мира, 32-летнего болгарина Григора Димитрова.
АТР-500. Пекин
Янник Синнер - Григор Димитров 6:4, 3:6, 6:2
Встреча теннисистов продлилась 2 часа 32 минуты. Синнер три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Димитрова два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
За выход в финал турнира в Пекине Синнер сразится с двукратным чемпионом турниров "Большого шлема", второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом (1).
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