Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Пекине

Седьмая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай), который продлится до 4 октября.

В четвертьфинальном поединке Синнер обыграл бывшую третью ракетку мира, 32-летнего болгарина Григора Димитрова.

АТР-500. Пекин

Янник Синнер - Григор Димитров 6:4, 3:6, 6:2

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 32 минуты. Синнер три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Димитрова два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

За выход в финал турнира в Пекине Синнер сразится с двукратным чемпионом турниров "Большого шлема", второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом (1).