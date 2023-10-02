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Виталий Сачко с победы стартовал на турнире во Франции
Украинец добыл волевую победу
Виталий Сачко пробился во второй круг на "челленджере" во Франции. На старте соревнований он обыграл представителя Канады Габриэля Диалло.
Франция. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) - Габриэль Диалло (Канада) 3:6, 6:4, 6:4
Мат продлился около двух часов. За это время Сачко сделал два эйса, две двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-поинтов.
Дальше Виталий сыграет с победителем матча Антуан Эскофье (Франция) - Максим Кресси (США, 6).
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