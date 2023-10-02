Четвёртая ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде.

Напомним, что соревнования пройдут с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика).

Участницы Итогового турнира WTA вошли:

Арина Соболенко (Беларусь);

Ига Швёнтек (Польша);

Кори Гауфф (США);

Елена Рыбакина (Казахстан).

Отметим, что ранее Пегула квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в парном разряде. Там он выступит в паре с соотечественницей, чемпионкой US Open — 2023 Кори Гауфф.

Имена ещё трёх участниц Итогового турнира WTA определятся позднее, по итогам чемпионской гонки.