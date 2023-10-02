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Джессика Пегула квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Теннис
(1 голосов)

Осталось определить ещё трех участниц

Джессика Пегула квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

firstorderhistorians.com

Новина українською

Четвёртая ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде.

Напомним, что соревнования пройдут с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика).

Участницы Итогового турнира WTA вошли:

Арина Соболенко (Беларусь);

Ига Швёнтек (Польша);

Кори Гауфф (США);

Елена Рыбакина (Казахстан).

Отметим, что ранее Пегула квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в парном разряде. Там он выступит в паре с соотечественницей, чемпионкой US Open — 2023 Кори Гауфф.

Имена ещё трёх участниц Итогового турнира WTA определятся позднее, по итогам чемпионской гонки.

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В статье: Джессика Пегула
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