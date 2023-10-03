Леся Цуренко не смогла продолжить борьбу на турнире в Пекине

Леся Цуренко покидает турнир WTA 1000 в Китае. В матче второго круга она не смогла обыграть Веронику Кудерметову.

Пекин, Китай. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) - Вероника Кудерметова (-, 16) 6:3, 0:6, 0:6

Украинка не смогла навязать свою игру сопернице. Во втором сете матч был прерван из-за дождя и возобновился через час.

На следующей неделе Леся Цуренко сыграет на турнире WTA 250 в Сеуле.