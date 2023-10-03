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Ига Швёнтек вышла в третий круг турнира в Пекине
Польская теннисистка одержала уверенную победу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла 47-ю ракетку мира представительницу Франции Варвару Грачёву в матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).
Пекин. WTA-1000
Ига Швёнтек — Варвара Грачёва 6:4, 6:1
Встреча продлилась 1 час 20 минут. Швёнтек шесть раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Грачёвой один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
В следующем раунде Открытого чемпионата Китая — 2023 Швёнтек сыграет с 25-й ракеткой мира соотечественницей Магдой Линетт.
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