Ига Швёнтек вышла в третий круг турнира в Пекине

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла 47-ю ракетку мира представительницу Франции Варвару Грачёву в матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

Пекин. WTA-1000

Ига Швёнтек — Варвара Грачёва 6:4, 6:1

Встреча продлилась 1 час 20 минут. Швёнтек шесть раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Грачёвой один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде Открытого чемпионата Китая — 2023 Швёнтек сыграет с 25-й ракеткой мира соотечественницей Магдой Линетт.