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Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса на турнире в Пекине
Итальянец одержал уверенную победу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Седьмая ракетка мира, итальянец Янник Синнер в двух сетах обыграл вторую ракетку мира Карлоса Алькараса в рамках полуфинальной встречи на турнире серии ATP-500 в Пекине. Это вторая победа Синнера над Алькарасом подряд.
Матч продлился 1 час 57 минут и в двух сетах завершился победой итальянского теннисиста.
ATP-500. Пекин
Янник Синнер — Карлоса Алькарас 7:6 (7:4), 6:1
На счету Синнера один эйс и ноль двойных ошибок, у его оппонента из Испании четыре эйса и также ни одной двойной ошибки.
Эта победа итальянца позволила ему сравнять счёт в личных встречах с Алькарасом на турнирах ATP — теперь у обоих теннисистов по четыре выигранных матча друг у друга.
В финальном матче турнира в Пекине Яннику Синнеру предстоит встреча с россиянином Даниилом Медведевым.
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