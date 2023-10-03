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Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса на турнире в Пекине

Теннис
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Итальянец одержал уверенную победу

Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса на турнире в Пекине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Седьмая ракетка мира, итальянец Янник Синнер в двух сетах обыграл вторую ракетку мира Карлоса Алькараса в рамках полуфинальной встречи на турнире серии ATP-500 в Пекине. Это вторая победа Синнера над Алькарасом подряд.

Матч продлился 1 час 57 минут и в двух сетах завершился победой итальянского теннисиста.

ATP-500. Пекин

Янник Синнер — Карлоса Алькарас 7:6 (7:4), 6:1

На счету Синнера один эйс и ноль двойных ошибок, у его оппонента из Испании четыре эйса и также ни одной двойной ошибки.

Эта победа итальянца позволила ему сравнять счёт в личных встречах с Алькарасом на турнирах ATP — теперь у обоих теннисистов по четыре выигранных матча друг у друга.

В финальном матче турнира в Пекине Яннику Синнеру предстоит встреча с россиянином Даниилом Медведевым.

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В статье: Янник Синнер
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