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Марта Костюк в 1/8 финал покидает соревнования
Украинская теннисистка не смогла выбороть победу в решающем сете
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк покидает турнир в Пекине в матче 1/8 финала соревнований. На пути к четвертьфиналу украинка уступила Людмиле Самсоновой.
Пекин, Китай. Третий круг
Марта Костюк (Украина) - Людмила Самсонова (-) 4:6, 7:6(4), 5:7
В решающем сете Марта Костюк могла одержать победу благодаря рывку, но в итоге упустила свое преимущество. При счете 5:6 украинская теннисистка не смогла удержать еще один гейм на своей подаче.
Матч продлился около трех часов.
Украинская теннисистка впервые сыграла в третьем круге турнира WTA.
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