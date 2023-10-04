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Марта Костюк в 1/8 финал покидает соревнования

Теннис
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Украинская теннисистка не смогла выбороть победу в решающем сете

Марта Костюк в 1/8 финал покидает соревнования

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марта Костюк покидает турнир в Пекине в матче 1/8 финала соревнований. На пути к четвертьфиналу украинка уступила Людмиле Самсоновой.

Пекин, Китай. Третий круг

Марта Костюк (Украина) - Людмила Самсонова (-) 4:6, 7:6(4), 5:7

В решающем сете Марта Костюк могла одержать победу благодаря рывку, но в итоге упустила свое преимущество. При счете 5:6 украинская теннисистка не смогла удержать еще один гейм на своей подаче.

Матч продлился около трех часов.

Украинская теннисистка впервые сыграла в третьем круге турнира WTA.

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В статье: Марта Костюк
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