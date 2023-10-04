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Надежда Киченок не смогла выйти в третий круг парного турнира в Пекине
Украинка покидает соревнования
Украинка Надежда Киченок и Моника Никулеску выбыли из борьбы на турнире WTA 1000 в Китае. Во втором круге украинско-румынская пара уступила Беатрис Аддад Мае и Веронике Кудерметовой.
Пекин, Китай. Второй круг
Надежда Киченок/Моника Никулеску (Украина/Румыния) - Беатрис Аддад Мая/Вероника Кудерметова (Бразилия/-) 0:6, 3:6
Киченок и Никулеску провели второй совместный турнир.
Напомним, в стартовом матче в Пекине Надежда и Моника оказались сильнее седьмых сеяных Сюко Аоямы и Эны Сибахары.
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