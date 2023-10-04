Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Напарница Людмилы Киченок вышла в 1/4 финала турнира в Пекине
Латвийка одержала уверенную победу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
4 октября состоялся матч третьего круга турнира WTA-1000 в Пекине между американкой Джессикой Пегулой (четвёртая ракетка мира) и представительницей Латвии Еленой Остапенко (17-я ракетка мира).
Пекин (ж). 3-й круг
Елена Остапенко - Джессика Пегула 6:4, 6:2
Продолжительность встречи составила 1 час и 19 минут. За это время Елена исполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из десяти заработанных брейк-пойнтов (50%). В свою очередь, Джессика совершила один эйс, сделала три двойные ошибки и реализовала два из восьми брейк-пойнтов.
В четвертьфинале турнира Остапенко встретится с победительницей встречи между россиянкой Людмилой Самсоновой
Популярное сейчас
- Тренировал Марсель и Удинезе. Источник раскрыл персону возможного преемника ван Леувена в Шахтере
- Россия прибегает к новой тактике, чтобы не дать Украине удерживать позиции - New York Times
- Александр Зинченко прокомментировал поражение от Ланса в Лиге чемпионов
- Украинка Калинина сенсационно победила чемпионку Уимблдона на старте турнира в Пекине
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО