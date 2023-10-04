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Напарница Людмилы Киченок вышла в 1/4 финала турнира в Пекине

Теннис
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Латвийка одержала уверенную победу

Напарница Людмилы Киченок вышла в 1/4 финала турнира в Пекине

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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4 октября состоялся матч третьего круга турнира WTA-1000 в Пекине между американкой Джессикой Пегулой (четвёртая ракетка мира) и представительницей Латвии Еленой Остапенко (17-я ракетка мира).

Пекин (ж). 3-й круг

Елена Остапенко - Джессика Пегула 6:4, 6:2

Продолжительность встречи составила 1 час и 19 минут. За это время Елена исполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из десяти заработанных брейк-пойнтов (50%). В свою очередь, Джессика совершила один эйс, сделала три двойные ошибки и реализовала два из восьми брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира Остапенко встретится с победительницей встречи между россиянкой Людмилой Самсоновой

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В статье: Елена Остапенко
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