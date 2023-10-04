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Пекин. Ига Швёнтек отдала всего два гейма сопернице на пути к четвертьфиналу соревнований

Теннис
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Польская теннисистка ведет борьбу за лидерство в рейтинге WTA

Пекин. Ига Швёнтек отдала всего два гейма сопернице на пути к четвертьфиналу соревнований

Фото: tennisnet

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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала победу над соотечественницей Магдой Линетт (25-я в рейтинге WTA) в матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

WTA-1000. Пекин

Ига Швёнтек - Магда Линетт 6:1, 6:1

Матч продлился 1 час 6 минут. Швёнтек в этой встрече не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Линетт один эйс и одна двойная ошибка.

В следующем раунде соревнований в Пекине Ига Швёнтек встретится с победительницей противостояния Ангелина Калинина (Украина) — Каролин Гарсия (Франция).

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В статье: Ига Швёнтек
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