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Циципас прекратил сотрудничество со своим тренером
Греческий теннисист будет сотрудничать со своим отцом
Фото: Roland-Garros
Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас объявил о том, что прекращает сотрудничество с австралийским тренером Марком Филиппуссисом, являющимся двукратным обладателем Кубка Дэвиса в качестве игрока, и возвращает в команду своего отца Апостолоса Циципаса.
Он чувствовал, что теряет свою идентичность как теннисист из-за отсутствия отца. Как заявил Циципас, отец останется в его команде вплоть до завершения карьеры.
"Он здесь, чтобы остаться. Я не собираюсь когда-либо менять отца или отталкивать его. Люди всегда будут пытаться создать слухи или попытаться разрушить то, что у вас есть с кем-то, кто вам действительно близок в любом виде или форме. Он тот, кого нельзя исключать", — сказал Циципас в интервью Tennis TV.
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