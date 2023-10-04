  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Циципас прекратил сотрудничество со своим тренером
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Циципас прекратил сотрудничество со своим тренером

Теннис
(1 голосов)

Греческий теннисист будет сотрудничать со своим отцом

Циципас прекратил сотрудничество со своим тренером

Фото: Roland-Garros

Новина українською

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас объявил о том, что прекращает сотрудничество с австралийским тренером Марком Филиппуссисом, являющимся двукратным обладателем Кубка Дэвиса в качестве игрока, и возвращает в команду своего отца Апостолоса Циципаса.

Он чувствовал, что теряет свою идентичность как теннисист из-за отсутствия отца. Как заявил Циципас, отец останется в его команде вплоть до завершения карьеры.

"Он здесь, чтобы остаться. Я не собираюсь когда-либо менять отца или отталкивать его. Люди всегда будут пытаться создать слухи или попытаться разрушить то, что у вас есть с кем-то, кто вам действительно близок в любом виде или форме. Он тот, кого нельзя исключать", — сказал Циципас в интервью Tennis TV.

По теме
yellow-arrow
Янник Синнер впервые в карьере квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP
yellow-arrow
Янник Синнер стал победителем турнира ATP-500 в Пекине
yellow-arrow
Пекин. Ига Швёнтек отдала всего два гейма сопернице на пути к четвертьфиналу соревнований
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде