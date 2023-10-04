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Янник Синнер стал победителем турнира ATP-500 в Пекине
Он обыграл россиянина
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай) седьмая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева.
ATP-500. Пекин
Янник Синнер — Даниил Медведев 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)
Матч продлился 2 часа 3 минуты. Синнер в этой встрече трижды подал навылет и не допустил двойных ошибок. На счету Медведева шесть эйсов и четыре двойные ошибки.
Таким образом, Янник Синнер стал победителем турнира категории ATP-500 в Пекине. Итальянский теннисист впервые обыграл Медведева и завоевал девятый трофей в профессиональной карьере.
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