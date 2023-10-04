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Янник Синнер стал победителем турнира ATP-500 в Пекине

Теннис
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Он обыграл россиянина

Янник Синнер стал победителем турнира ATP-500 в Пекине

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай) седьмая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева.

ATP-500. Пекин

Янник Синнер — Даниил Медведев 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)

Матч продлился 2 часа 3 минуты. Синнер в этой встрече трижды подал навылет и не допустил двойных ошибок. На счету Медведева шесть эйсов и четыре двойные ошибки.

Таким образом, Янник Синнер стал победителем турнира категории ATP-500 в Пекине. Итальянский теннисист впервые обыграл Медведева и завоевал девятый трофей в профессиональной карьере.

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В статье: Янник Синнер
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