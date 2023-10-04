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Янник Синнер впервые в карьере квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP
Все благодаря победе на турнире в Пекине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Седьмая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер впервые в карьере квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который с 12 по 19 ноября пройдёт в Турине (Италия).
Синнер уже участвовал на Итоговом турнире ATP в 2021 году, однако он попал на соревнования в качестве запасного. Тогда Янник не сумел преодолеть групповой этап, .
Ранее на турнир в Турине квалифицировались серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас и Даниил Медведев.
Сегодня, 4 октября Синнер завоевал титул на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).
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