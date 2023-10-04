Седьмая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер впервые в карьере квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который с 12 по 19 ноября пройдёт в Турине (Италия).

Синнер уже участвовал на Итоговом турнире ATP в 2021 году, однако он попал на соревнования в качестве запасного. Тогда Янник не сумел преодолеть групповой этап, .

Ранее на турнир в Турине квалифицировались серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас и Даниил Медведев.

Сегодня, 4 октября Синнер завоевал титул на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).