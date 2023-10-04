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ВИДЕО. Рафаэль Надаль приступил к тренировкам

Теннис
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Испанец снова вернется в тур

ВИДЕО. Рафаэль Надаль приступил к тренировкам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях видео со своей тренировки на корте. Он занимается в своей академии на Мальорке.

Напомним, 37-летний Надаль серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.

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В статье: Рафаэль Надаль
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