Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО. Рафаэль Надаль приступил к тренировкам
Испанец снова вернется в тур
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях видео со своей тренировки на корте. Он занимается в своей академии на Мальорке.
Напомним, 37-летний Надаль серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.
Популярное сейчас
- Веселая игра, странная игра. Антверпен - Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Антверпен - Шахтер 2:3. Спасибо за характер
- Тренировал Марсель и Удинезе. Источник раскрыл персону возможного преемника ван Леувена в Шахтере
- Цуренко на отказе вышла во второй круг турнира в Пекине
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО