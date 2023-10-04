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Виталий Сачко покидает турнир в Муйрон-ле-Каптиф
Украинец не смог выиграть ни единого сета
Фото: tennis.ua
Виталий Сачко покидает одиночную сетку "челленджера" во Франции. В матче второго круга он не смог обыграть француза Антуана Эскофье.
Муйрон-ле-Каптиф, Франция. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) - Антуан Эскофье (Франция) 6:7(4), 3:6
Матч продлился около 1 часа и 30 минут. Сачко дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал единственный брейк-поинт.
В парном разряде Виталий играет вместе с Никласом Шеллом из Германии. Завтра теннисисты проведут четвертьфинальный матч.
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