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Виталий Сачко покидает турнир в Муйрон-ле-Каптиф

Теннис
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Украинец не смог выиграть ни единого сета

Виталий Сачко покидает турнир в Муйрон-ле-Каптиф

Фото: tennis.ua

Новина українською

Виталий Сачко покидает одиночную сетку "челленджера" во Франции. В матче второго круга он не смог обыграть француза Антуана Эскофье.

Муйрон-ле-Каптиф, Франция. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) - Антуан Эскофье (Франция) 6:7(4), 3:6

Матч продлился около 1 часа и 30 минут. Сачко дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал единственный брейк-поинт.

В парном разряде Виталий играет вместе с Никласом Шеллом из Германии. Завтра теннисисты проведут четвертьфинальный матч.

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В статье: Виталий Сачко
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