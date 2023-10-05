Ангелина Калинина покидает турнир WTA 1000 в Китае. В матче второго круга она уступила Каролине Гарсии из Франции.

Пекин, Китай. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) - Каролин Гарсия (Франция) 3:6, 2:6

Украинской теннисистке не удалось взять реванш у Гарсии за поражение на предыдущей неделе во втором круге турнира WTA 500 в Токио.

Отметим, Гарсия обыграла вторую предствительницу Украины на турнире в Пекине. В первом круге она встречалась с Катериной Байндл.