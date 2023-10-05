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Ангелина Калинина покидает турнир WTA 1000 в Китае
Украинке не повезло
Фото: Ubitennis
Ангелина Калинина покидает турнир WTA 1000 в Китае. В матче второго круга она уступила Каролине Гарсии из Франции.
Пекин, Китай. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Каролин Гарсия (Франция) 3:6, 2:6
Украинской теннисистке не удалось взять реванш у Гарсии за поражение на предыдущей неделе во втором круге турнира WTA 500 в Токио.
Отметим, Гарсия обыграла вторую предствительницу Украины на турнире в Пекине. В первом круге она встречалась с Катериной Байндл.
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Источник:BTU
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