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Пекин. Кори Гауфф обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал соревнований

Теннис
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Американка уверенно преодолела 1/8 финала

Пекин. Кори Гауфф обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал соревнований

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В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) представительница США Кори Гауфф обыграла 16-ю ракетку мира Веронику Кудерметову.

WTA-1000. Пекин

Кори Гауфф — Вероника Кудерметова 7:6 (7:5), 6:2

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Гауфф в этой встрече трижды подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Кудерметовой четыре эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале соревнований Гауфф встретится с победительницей противостояния Мария Саккари (Греция) — Синьюй Ван (Китай).

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В статье: Кори Гауфф
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