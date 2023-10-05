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Алькарас: Меня совсем не удивила победа Синнера в финале турнира в Пекине
Испанец прокомментировал завоевание титула итальянцем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу итальянца Янника Синнера над российским теннисистом Даниилом Медведевым в финальном матче турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).
"Я видел матч, но не полностью. Меня совсем не удивила победа Янника. Я знаю, какими навыками он обладает, знаю его уровень. Синнер — один из лучших теннисистов мира, он может победить любого. Финал меня не удивил. Я знаю, что до того он шесть раз подряд проиграл Даниилу, но всегда можно стать лучше, изучив игру соперника.
Синнер с этим справился. Я очень рад за него. Уровень его игры в этом матче был невероятным", — приводит слова Алькараса Tennis Majors со ссылкой на Shanghai Press.
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