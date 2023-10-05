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Карлос Алькарас: Думаю о Джоковиче почти на каждой тренировке

Теннис
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Испанец восхищается игроком

Карлос Алькарас: Думаю о Джоковиче почти на каждой тренировке

Getty Images/Global Images Ukraine

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Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, как часто думает о 24-кратном чемпионе турниров "Большого шлема", первой ракетке мира сербе Новаке Джоковиче.

"Буду честным, почти на каждой тренировке. Сейчас я тренируюсь с одной целью, я выступаю на турнирах с одной целью — сделать так, чтобы закончить этот год первой ракеткой мира, поэтому почти на каждой тренировке у меня в голове Новак Джокович. Мне нужно выкладываться на 100% на каждом мяче, чтобы иметь возможность обойти", — сказал Алькарас в эфире Tennis TV.

Отметим, что и Алькарас, и Джокович квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP — 2023, который пройдёт в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября.

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В статье: Карлос Алькарас
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