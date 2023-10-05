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Алексей Крутых покидает турнир в Лиссабоне
Украинец проиграл все два сета
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Алексей Крутых покидает "челленджер" в Португалии. Во втором круге соревнований он уступил представителю Италии Флавио Коболли.
Лиссабон, Португалия. Второй круг
Алексей Крутых (Украина, Q) - Флавио Коболли (Италия, 2) 6:7(2), 3:6
Украинский теннисист провёл на корте около двух часов. По ходу матча Крутых смог сделать два брейка и програл три гейма на своей подаче.
Стоит отметить, что Алексей мог выйти в свой третий четвертьфинал в этом году.
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