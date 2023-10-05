Алексей Крутых покидает турнир в Лиссабоне

Алексей Крутых покидает "челленджер" в Португалии. Во втором круге соревнований он уступил представителю Италии Флавио Коболли.

Лиссабон, Португалия. Второй круг

Алексей Крутых (Украина, Q) - Флавио Коболли (Италия, 2) 6:7(2), 3:6

Украинский теннисист провёл на корте около двух часов. По ходу матча Крутых смог сделать два брейка и програл три гейма на своей подаче.

Стоит отметить, что Алексей мог выйти в свой третий четвертьфинал в этом году.