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Стефанос Циципас: Почувствовал, что без отца теряю часть своей теннисной идентичности

Теннис
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Стефанос Циципас: Почувствовал, что без отца теряю часть своей теннисной идентичности

фото - flashscore.com.ua

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Двукратный финалист турниров "Большого шлема", пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об очередных изменениях в тренерском штабе.

"Марк Филиппуссис больше не входит в мою команду. Я хотел попробовать работу с тренером. Но почувствовал, что без отца теряю часть своей теннисной идентичности. Мне не удалось адаптироваться к новым формам или способам обучения, к методам Марка – хотя я очень хорошо к нему отношусь.

Отец всегда был со мной. Даже когда люди его не видели, он всегда был рядом – буквально. Он никуда не денется. Я не намерен его менять или отодвигать. Люди постоянно разгоняют слухи или пытаются испортить твои отношения с близкими. Но его нельзя никуда убрать", — приводит слова Циципаса Tennis Majors.

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В статье: Стефанос Циципас
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