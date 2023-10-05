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Стефанос Циципас: Почувствовал, что без отца теряю часть своей теннисной идентичности
Грек рассказал, почему сменил тренера
фото - flashscore.com.ua
Двукратный финалист турниров "Большого шлема", пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал об очередных изменениях в тренерском штабе.
"Марк Филиппуссис больше не входит в мою команду. Я хотел попробовать работу с тренером. Но почувствовал, что без отца теряю часть своей теннисной идентичности. Мне не удалось адаптироваться к новым формам или способам обучения, к методам Марка – хотя я очень хорошо к нему отношусь.
Отец всегда был со мной. Даже когда люди его не видели, он всегда был рядом – буквально. Он никуда не денется. Я не намерен его менять или отодвигать. Люди постоянно разгоняют слухи или пытаются испортить твои отношения с близкими. Но его нельзя никуда убрать", — приводит слова Циципаса Tennis Majors.
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