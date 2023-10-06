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Ига Швёнтек за 2,5 часа обыграла десятую ракетку мира Каролин Гарсию
Тяжелая победа для польской теннисистки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира из Польши Иге Швёнтек обыграла французскую теннисистку Каролин Гарсию в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).
WTA-1000. Пекин
Ига Швёнтек — Каролин Гарсия 6:7 (8:10), 7:6 (7:6), 6:1
Теннисистки провели на корте 2 часа 35 минут. Каролин Гарсия по ходу матча выполнила 16 эйсов, реализовала два брейк-пойнта (100%) и допустила две двойные ошибки. На счету Иги Швёнтек — четыре подачи навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из шести и одна двойная ошибка.
За выход в финал Ига Швёнтек поборется с победительницей матча между Марией Саккари (Греция, 6) и Кори Гауфф (США, 3).
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