Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира в Пекине, где сыграет со Швёнтек

Американская теннисистка Кори Гауфф, третья ракетка мира, одержала уверенную победу в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

Спортсменка в двух сетах обыграла шестую ракетку мира из Греции Марию Саккари и вышла в 1/2 финала соревнований.

WTA-1000. Пекин

Кори Гауфф - Мария Саккари 6:2, 6:4

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. По ходу матча Кори Гауфф выполнила четыре эйса, реализовала три брейк-пойнта из десяти и допустила одну двойную ошибку. На счету Марии Саккари — две подачи навылет и четыре двойные ошибки.

За выход в финал соревнований американская теннисистка поборется со второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек.