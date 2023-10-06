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Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира в Пекине, где сыграет со Швёнтек
Американская теннисистка одержала победу в двухсетовом матче
фото - rolandgarros.com
Американская теннисистка Кори Гауфф, третья ракетка мира, одержала уверенную победу в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).
Спортсменка в двух сетах обыграла шестую ракетку мира из Греции Марию Саккари и вышла в 1/2 финала соревнований.
WTA-1000. Пекин
Кори Гауфф - Мария Саккари 6:2, 6:4
Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. По ходу матча Кори Гауфф выполнила четыре эйса, реализовала три брейк-пойнта из десяти и допустила одну двойную ошибку. На счету Марии Саккари — две подачи навылет и четыре двойные ошибки.
За выход в финал соревнований американская теннисистка поборется со второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек.
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