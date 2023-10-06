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Хольгер Руне уступил 122-ф ракетке мира во втором круге турнира в Шанхае
Неожиданное поражение
Фото: Getty Images
В матче второго круга хардового турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай) пятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне проиграл 122-й ракетке мира представителю США Брэндону Накашиме.
Шанхай.
Брэндон Накашим - Хольгер Руне 6:0, 6:2
Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Накашима в этой встрече пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Руне четыре эйса и три двойные ошибки.
В третьем круге соревнований в Шанхае Брэндон Накашима встретится с победителем противостояния Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Чжан Чжинчжэнь (Китай).
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