  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Хольгер Руне уступил 122-ф ракетке мира во втором круге турнира в Шанхае
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хольгер Руне уступил 122-ф ракетке мира во втором круге турнира в Шанхае

Теннис
(1 голосов)

Неожиданное поражение

Хольгер Руне уступил 122-ф ракетке мира во втором круге турнира в Шанхае

Фото: Getty Images

Новина українською

В матче второго круга хардового турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай) пятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне проиграл 122-й ракетке мира представителю США Брэндону Накашиме.

Шанхай.

Брэндон Накашим - Хольгер Руне 6:0, 6:2

Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Накашима в этой встрече пять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Руне четыре эйса и три двойные ошибки.

В третьем круге соревнований в Шанхае Брэндон Накашима встретится с победителем противостояния Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Чжан Чжинчжэнь (Китай).

По теме
yellow-arrow
Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира в Пекине, где сыграет со Швёнтек
yellow-arrow
Ига Швёнтек за 2,5 часа обыграла десятую ракетку мира Каролин Гарсию
yellow-arrow
Стефанос Циципас: Почувствовал, что без отца теряю часть своей теннисной идентичности
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хольгер Руне
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде