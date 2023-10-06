Пекин. Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Пекине

Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

Спортсменка в двух сетах обыграла первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.

WTA-1000.

Елена Рыбакина — Арину Соболенко 7:5, 6:2

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. По ходу встречи Елена Рыбакина выполнила 12 эйсов, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти и допустила только одну двойную ошибку. На счету Арины Соболенко четыре подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт и восемь двойных ошибок.

За выход в финал казахстанская теннисистка поборется с Людмилой Самсоновой.