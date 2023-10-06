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Стали известны все участницы Итогового турнира WTA

Теннис
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Турнир стартует 29 октября

Стали известны все участницы Итогового турнира WTA

Новина українською

Стали известны все участницы Итогового турнира WTA в одиночном разряде, который пройдёт в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября 2023 года.

Ранее на турнир квалифицировались пять спортсменок: Арина Соболенко (Беларусь, 1), Ига Швёнтек (Польша, 2), Кори Гауфф (США, 3), Елена Рыбакина (Казахстан, 5) и Джессика Пегула (США, 4).

В окончательную заявку на соревнования вошли также Маркета Вондроушова (Чехия, 8), Каролина Мухова (Чехия, 9) и Онс Жабер (Тунис, 7).

Эти восемь спортсменок выступят в Канкуне, если никто из них не откажется от участия по состоянию здоровья.

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В статье: Итоговый турнир АТР
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