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Стали известны все участницы Итогового турнира WTA
Турнир стартует 29 октября
Стали известны все участницы Итогового турнира WTA в одиночном разряде, который пройдёт в Канкуне (Мексика) с 29 октября по 5 ноября 2023 года.
Ранее на турнир квалифицировались пять спортсменок: Арина Соболенко (Беларусь, 1), Ига Швёнтек (Польша, 2), Кори Гауфф (США, 3), Елена Рыбакина (Казахстан, 5) и Джессика Пегула (США, 4).
В окончательную заявку на соревнования вошли также Маркета Вондроушова (Чехия, 8), Каролина Мухова (Чехия, 9) и Онс Жабер (Тунис, 7).
Эти восемь спортсменок выступят в Канкуне, если никто из них не откажется от участия по состоянию здоровья.
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