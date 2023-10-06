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Оже-Альяссим покидает Мастерс в Шанхае
15-я ракетка мира не смог одолеть соперника
Фото: Tennis365
15-я ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим проиграл представителю Венгрии Мартону Фучовичу в рамках второго круга "Мастерса" в Шанхае (Китай).
Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты.
Шанхай.
Мартон Фучович — Феликс Оже-Альяссим 7:6 (7:3), 4:6, 6:3
За время встречи Оже-Альяссим восемь раз подавал навылет и шесть раз допускал двойную ошибку. У венгерского теннисиста пять эйсов и столько же двойных ошибок. Канадец реализовал 3 из 12 брейк-поинтов, у Мартона Фучовича также три, но из четырёх возможных.
Следующим соперником Фучовича станет аргентинский теннисист Франсиско Серундоло (21-е место в рейтинге АТР).
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