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Оже-Альяссим покидает Мастерс в Шанхае

Теннис
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15-я ракетка мира не смог одолеть соперника

Оже-Альяссим покидает Мастерс в Шанхае

Фото: Tennis365

Новина українською

15-я ракетка мира, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим проиграл представителю Венгрии Мартону Фучовичу в рамках второго круга "Мастерса" в Шанхае (Китай).

Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты.

Шанхай.

Мартон Фучович — Феликс Оже-Альяссим 7:6 (7:3), 4:6, 6:3

За время встречи Оже-Альяссим восемь раз подавал навылет и шесть раз допускал двойную ошибку. У венгерского теннисиста пять эйсов и столько же двойных ошибок. Канадец реализовал 3 из 12 брейк-поинтов, у Мартона Фучовича также три, но из четырёх возможных.

Следующим соперником Фучовича станет аргентинский теннисист Франсиско Серундоло (21-е место в рейтинге АТР).

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В статье: Феликс Оже Альяссим
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