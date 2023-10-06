Ига Швёнтек: Буду готовиться и постараюсь показать свою лучшую игру в матче с Кори Гауфф

Польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу в четвертьфинале турнира в Пекине.

"Насколько я довольна, что победила в такой качественной борьбе? Я счастлива, однозначно. Сегодня был тяжелый матч. Особенно, вот эти два сета, которые завершились на тай-брейках. В такой ситуации ты чувствуешь, что каждое очко важно.

Я довольна, что в третьей партии я смогла выйти вперед и удержать эту инициативу до конца игры. Мне казалось, я хорошо играла на протяжении всего матча. После первого сета я ни о чем не жалела. Я старалась не анализировать все сверх меры, а продолжать играть в том же духе. Я знала, что когда-то у меня появятся мои шансы, просто я должна буду быть готова их использовать. Конечно, весь матч мы давили друг на друга. Местами мы начали делать немного больше ошибок. Я довольна, что была той, кто играл стабильнее и качественнее в третьем сете. Конечно, это был отличный матч.

Что я могу сказать о предстоящем матче против Коко Гауфф? Мы часто встречались на корте, особенно в последнее время. Поединок в Цинциннати был тяжелым. Буду готовиться и постараюсь показать свою лучшую игру", — сказала теннисистка.