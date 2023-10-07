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Определились все участницы Итогового турнира WTA 2023
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Getty Images/Global Images Ukraine
С 29 октября по 5 ноября в мексиканском Канкуне состоится Итоговый турнир WTA. Лучшие 8 теннисисток будут бороться за главный титул соревнований и приличные призовые.
В пятницу, 6 октября, определились три последние участницы турнира. Ими стали Онс Жабер (WTA №7), Маркета Вондроушова (WTA №8) и Каролина Мухова (WTA №9).
Еще 5 участниц определились ранее: Ига Швентек (WTA №2), Арина Соболенко (WTA №1), Коко Гофф (WTA №3), Елена Рыбакина (WTA №5) и Джессика Пегула (WTA №4).
Отметим, что в 2022 году победительницей соревнований стала Каролин Гарсия (WTA №10). Единственной победившей на соревнованиях украинкой является Элина Свитолина (2018).
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