Цуренко и Володько успешно стартовали в квалификации Чжэнчжоу

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №49) успешно стартовала в квалификации турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В стартовом матче наша спортсменка победила представительницу Норвегии Ульрикэ Эйкери (WTA №656). Счет матча 2-0 (6-3; 6-1) в пользу Леси, в активе которой 0 подач на вылет, 10 подряд выигранных очков, 5 из 8 использованных брейков, 5 из 11 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.

В финале квалификации Цуренко сыграет против представительницы Японии Моюки Учидзимы (WTA №157).

Еще одна украинка Екатерина Володько (WTA №267) тоже победила на старте квалификации. В поединке против представительницы Новой Зеландии Эрин Раутлифф (WTA №668) нашей спортсменке понадобилось всего 59 минут для победы.

Счет матча 2-0 (6-3; 6-3) в пользу Екатерины, в активе которой 2 подачи на вылет, 6 подряд выигранных очков, 4 из 5 использованных брейков, 0 из 1 отыгранных брейков и 6 двойных ошибок.

В решающем матче за основную сетку соревнований Володько сыграет против китаянки Сяоди Ю (WTA №220).